Роспотребнадзор предложил запретить размещение производства готовой еды в жилых домах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил проект документа, которым предлагается запретить размещение предприятий по производству готовой еды в жилых зданиях. Проект постановления главного государственного санитарного врача РФ размещен на портале проектов нормативных актов.

Среди требований указывается, что "размещение предприятий по производству готовой еды в жилых зданиях, включая их нежилые этажи, не допускается".

Изготовление и упаковывание порционных блюд, согласно проекту, должно осуществляться в специализированных предприятиях по производству готовой еды, "направленных на массовое и стандартизированное изготовление продуктов, соответствующих требованиям безопасности и качества, имеющих автоматизированные не менее чем на 50% процессы". Изготовители готовой еды обязаны уведомить о начале осуществления производственной деятельности в течение 30 дней с момента начала реализации продукции.

Также документом устанавливается, что не допускается работа предприятия по производству готовой еды, не подключенного к системе водоснабжения.

Разделение готовых блюд на порции, согласно документу, следует осуществлять в охлаждаемой зоне при температуре не выше 12 градусов, время нахождения продукта в зоне фасовки не должно превышать 1 часа. Непосредственно после изготовления блюдо необходимо охладить.

Кроме того, согласно проекту, от каждого наименования изготовленной продукции производится отбор суточных проб в количестве не менее 1 потребительской упаковки. Суточные пробы должны храниться не менее срока годности продукции плюс 48 часов.

При доставке готовой еды транспортные средства, используемые для перевозки, должны обеспечивать поддержание условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем, а для термосумок или термоконтейнеров должны быть созданы условия их мойки и дезинфекционной обработки.

Кроме того, Роспотребнадзор подготовил проект изменений в санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию.

Согласно проекту, "контейнеры для транспортирования продовольственных товаров (пищевой продукции) должны обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых. Проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров является обязательным. Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров".

Также в документе указывается, что отсеки контейнеров, предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования и хранения личных вещей и продуктов курьера.