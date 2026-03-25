Житель Забайкалья пойдет под суд за сбор информации о военных

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края предстанет перед судом по обвинению в госизмене и участии в террористической организации, сообщает краевая прокуратура.

"В марте 2023 года обвиняемый вступил в проукраинскую военизированную террористическую организацию. На протяжении двух лет по указанию кураторов он осуществлял на территории краевого центра фото- и видеосъемку для сбора сведений в отношении военнослужащих и объектов Минобороны РФ, а также сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в дальнейшем фигурант направлял материалы представителям террористической организации.

Заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Приаргунского муниципального округа. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд.