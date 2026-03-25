Житель Забайкалья пойдет под суд за сбор информации о военных

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края предстанет перед судом по обвинению в госизмене и участии в террористической организации, сообщает краевая прокуратура.

"В марте 2023 года обвиняемый вступил в проукраинскую военизированную террористическую организацию. На протяжении двух лет по указанию кураторов он осуществлял на территории краевого центра фото- и видеосъемку для сбора сведений в отношении военнослужащих и объектов Минобороны РФ, а также сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в дальнейшем фигурант направлял материалы представителям террористической организации.

Заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Приаргунского муниципального округа. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Уголовное дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд.

Забайкалье суд государственная измена
Энергообъекты повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

Губернатор Ленобласти сообщил о пожаре в порту Усть-Луга

Популяция клещей в России в 2026 году прогнозируется более многочисленной из-за снежной зимы

 Популяция клещей в России в 2026 году прогнозируется более многочисленной из-за снежной зимы

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

 Четыре модели Haval и Tenet включены в список допускаемых для работы в такси в РФ

СК завел дело о приобретении взрывного устройства после взрыва в доме в Севастополе

Россельхознадзор заявил о ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области

 Россельхознадзор заявил о ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области

Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

 Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

Платформа для петиций Change.org оштрафована в РФ за нарушение закона о персданных

 Платформа для петиций Change.org оштрафована в РФ за нарушение закона о персданных

МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

 МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8782 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1044 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
