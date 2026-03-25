Группа депутатов Госдумы вскоре планирует посетить США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы в ближайшее время планирует посетить США, сказал "Интерфаксу" депутат нижней палаты парламента Алексей Чепа.

"Планируется поездка группы депутатов в США. Сейчас осталось уточнить несколько моментов, связанных с получением гарантий", - сказал Чепа в среду.

Такие гарантии нужны в связи с тем, что депутаты находятся под санкциями, пояснил он. По его словам, речь идет о том, что поездка состоится уже через несколько дней.

"Полетят примерно четыре-пять человек", - также отметил депутат, добавив, что при этом нельзя сказать, что это будут представители от всех фракций.

Информацию в разговоре с "Интерфаксом" дополнил источник в Госдуме. Он отметил, что, скорее всего, "уже завтра депутаты будут в перелете".

"Возглавляет группу депутат Вячеслав Никонов, в нее также вошел депутат от КПРФ Владимир Исаков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируемый визит носит "очень и очень рабочий характер".

В начале января в СМИ сообщалось со ссылкой на члена Палаты представителей Конгресса Анну Паулину Луну о приглашении четырех депутатов Госдумы в Вашингтон.

