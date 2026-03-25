Кремль заявил о важности любых форм диалога РФ-США на фоне предстоящей поездки депутатов ГД в Штаты

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Любые формы диалога между Россией и США важны, и если контакты между парламентариями двух стран действительно состоятся, это можно будет только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами, мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединённым Штатам", - сказал Песков журналистам в среду.

"Поэтому если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать, они действительно необходимы", - заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал информацию о том, что депутаты Госдумы в ближайшее время намерены отправиться в США.

Ранее в среду депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил "Интерфаксу", что группа российских парламентариев в ближайшее время планирует посетить США. "Планируется поездка группы депутатов в США. Сейчас осталось уточнить несколько моментов, связанных с получением гарантий", - сказал Чепа, пояснив, что гарантии нужны в связи с тем, что депутаты находятся под санкциями.

По его словам, речь идет о том, что поездка состоится через несколько дней. "Полетят примерно четыре-пять человек", - сказал депутат.

Информацию в разговоре с "Интерфаксом" дополнил источник в Госдуме. Он отметил, что, скорее всего, "уже завтра депутаты будут в перелете". "Возглавляет группу депутат Вячеслав Никонов, в нее также вошел депутат от КПРФ Владимир Исаков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируемый визит носит "очень и очень рабочий характер".

В начале января в СМИ сообщалось со ссылкой на члена палаты представителей Конгресса Анну Паулину Луну о приглашении четырех депутатов Госдумы в Вашингтон.