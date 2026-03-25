Кремль заявил о важности любых форм диалога РФ-США на фоне предстоящей поездки депутатов ГД в Штаты

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Любые формы диалога между Россией и США важны, и если контакты между парламентариями двух стран действительно состоятся, это можно будет только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами, мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединённым Штатам", - сказал Песков журналистам в среду.

"Поэтому если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать, они действительно необходимы", - заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал информацию о том, что депутаты Госдумы в ближайшее время намерены отправиться в США.

Ранее в среду депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил "Интерфаксу", что группа российских парламентариев в ближайшее время планирует посетить США. "Планируется поездка группы депутатов в США. Сейчас осталось уточнить несколько моментов, связанных с получением гарантий", - сказал Чепа, пояснив, что гарантии нужны в связи с тем, что депутаты находятся под санкциями.

По его словам, речь идет о том, что поездка состоится через несколько дней. "Полетят примерно четыре-пять человек", - сказал депутат.

Информацию в разговоре с "Интерфаксом" дополнил источник в Госдуме. Он отметил, что, скорее всего, "уже завтра депутаты будут в перелете". "Возглавляет группу депутат Вячеслав Никонов, в нее также вошел депутат от КПРФ Владимир Исаков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируемый визит носит "очень и очень рабочий характер".

В начале января в СМИ сообщалось со ссылкой на члена палаты представителей Конгресса Анну Паулину Луну о приглашении четырех депутатов Госдумы в Вашингтон.

В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

Разбившийся в Приамурье в феврале вертолет летал с поддельным госномером

Арктические регионы получат "тревожные чемоданчики" для отпугивания белых медведей

В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%

ФАС заявила, что за рекламу в Telegram и YouTube не будут наказывать до конца года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });