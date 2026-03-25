Мишустин поручил Минпросвещения проверить исполнение актов о нагрузке учащихся

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме поручил Минпросвещения провести мониторинг исполнения нормативных актов, регулирующих объем урочной и внеурочной недельной нагрузки школьников.

О поручении говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

По результатам этой работы, как уточняется в сообщении, при участии депутатов Госдумы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию требований к такой нагрузке. Поручение должно быть исполнено до 10 ноября.