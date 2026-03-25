Титов заявил, что глобальная инициатива развития Китая может стать ориентиром для формирования повестки устойчивого развития

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Модель Китая является ярким примером предсказуемого устойчивого развития и может стать ориентиром его повестки после 2030 года, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"В рамках Глобальной инициативы развития он не просто помогает другим, а создает для них возможности для самостоятельного роста, распространяя такие инструменты развития, как цифровые платформы, трансфер технологий с открытым исходным кодом, включая искусственный интеллект", - сказал он в ходе своего выступления на международном деловом форуме BFA - Boao Forum for Asia в Китае.

По словам Титова, в последние десятилетия Китай продемонстрировал выдающиеся результаты: увеличил ВВП на 74%, вывел сотни миллионов людей из нищеты, построил современную инфраструктуру и стал мировым лидером в области инноваций и "зелёных" технологий.

"В таком непредсказуемом мире, как сейчас, нам явно необходимы более прочные партнёрства. В условиях, когда выполнение целей устойчивого развития продвинулось лишь на 18%, а глобальный дефицит финансирования достиг 4 триллионов долларов, Россия считает, что одним из ключевых решений является помощь странам Глобального Юга в мобилизации собственных внутренних ресурсов, - сказал спецпредставитель.

Титов отметил, что Россия добилась реального прогресса в ряде цифровых решений - от платформ государственных услуг до финтеха. Больших результатов в РФ достигли с помощью цифровой универсальной платформы для малого и среднего бизнеса. Эта модель даёт бизнесу повод покинуть неформальный сектор, одновременно расширяя налоговую базу государственного бюджета. Титов подчеркнул, что Россия готова поделиться этим опытом, в том числе в рамках ООН, предложив практическую модель, которую можно адаптировать для стран Глобального Юга.

"Нам нужна новая программа развития за пределами 2030 года, поскольку глобальные вызовы, такие как изменение климата, продовольственная безопасность, киберриски, демографические сдвиги и геополитические конфликты, не могут быть решены одной страной в одиночку. Наша цель - представить конструктивные предложения международному сообществу к 2027 году", - сказал он.

