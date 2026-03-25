ФСБ сообщила о предотвращении теракта на учебной базе МВД на Кубани

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило террористический акт на территории учебной базы Краснодарского университета МВД в Новороссийске, который готовил местный житель по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе УФСБ.

"Установлено, что 21-летний местный житель под воздействием телефонных мошенников перевел на так называемый безопасный счет денежные средства, после чего с ним связались лже-сотрудники российских правоохранительных органов и, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ, склонили к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении.

Куратор передал исполнителю координаты объектов учебной базы, инструктировал о способах проникновения на территорию и приготовлении зажигательной смеси. Обвиняемый выполнил все указания по подготовке теракта, но был задержан сотрудниками УФСБ. Нанесение ущерба учебной базе не допущено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Фигурант заключен под стражу.