Арктические регионы получат "тревожные чемоданчики" для отпугивания белых медведей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России разработаны и скоро будут переданы арктическим регионам специальные тревожные чемоданчики для отпугивания агрессивных белых медведей. Об этом на международном форуме "Вселенная белого медведя" сообщил первый замглавы Минприроды Константин Цыганов.

"Ожидаемой разработкой российских специалистов стал так называемый тревожный чемоданчик, который позволяет обезопасить жителей Арктики, столкнувшихся с конфликтными белыми медведями, - сказал он. - В настоящее время тревожные чемоданчики переданы для практического применения представителями медвежьего патруля поселка Усть-Кара Ненецкого автономного округа и в национальный парк "Русская Арктика". В ближайшее время планируется передача тревожных чемоданчиков в арктические регионы и оснащение ими медвежьих патрулей в ареале обитания белого медведя для обеспечения безопасности жителей арктических поселков".

Чемоданчик содержит комплект отпугивающих средств, которые позволяют обеспечить безопасность людей и сохранить жизнь зверю. Испытания технических средств отпугивания в составе комплекта были завершены в конце 2025 года силами АНО "Чистая Арктика" совместно с МЧС и межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Цыганов также сообщил на форуме, что, по экспертным оценкам, в российской Арктике численность популяции белого медведя составляет примерно 6000 особей.

"В российской Арктике обитают четыре субпопуляции белого медведя: баренцевоморская, карская, лаптевская, чукотско-аляскинская. По экспертным оценкам, их общая численность составляет около 6 тысяч особей", - сказал первый замминистра.

По последним данным "Беломедвежьей переписи", запущенной министерством в 2022 году, зафиксирован рост популяции в Якутии в заповеднике "Медвежьи Острова".

"Там численность группировки в 2023 году составила 176 особей. Численность белых медведей на Медвежьих островах в 2025 году составила уже 182 особи. А это значит, что деятельность заповедника, созданного в 2020 году (...), уже приносит первые результаты по сохранению белого медведя", - сказал Цыганов.

Также, напомнил он, на острове Врангеля перепись насчитала 864 особи, там же был опробован метод мониторинга с использованием беспилотников, кроме того, на основе десятков тысяч снимков высокого разрешения удалось обучить искусственный интеллект, который впоследствии стал активно применяться при оценке численности.

Международный форум "Вселенная белого медведя" проходит в Петербурге под эгидой Невского международного экологического конгресса.