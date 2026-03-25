В Таганроге задержан администратор форума, торговавшего персональными данными россиян

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД РФ задержали администратора хакерского форума, через который шла торговля похищенными персональными данными граждан, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно с коллегами из Ростовской области задержали жителя города Таганрога по подозрению в создании и администрировании одной из крупнейших международных хакерских площадок. В течение четырех лет через нее осуществлялась торговля похищенными базами персональных данных", - сказала Волк журналистам в среду.

По данным полиции, на платформе размещались "сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов".

"Свыше 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на форуме, могли покупать и продавать эти данные, а также использовать их для совершения мошеннических действий в отношении граждан", - пояснила представитель МВД.

В ходе обыска по адресу проживания задержанного изъяты технические средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные (ч. 3 и 6 статьи 272.1 УК РФ).

Задержанный заключен под стражу.

МВД РФ Ирина Волк Таганрог
