Военные сообщили об ударах по используемым ВСУ объектам энергетики

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики, которые используются в интересах украинской армии, местам запуска ударных беспилотников противника, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их запуска, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

