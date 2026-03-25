МВД РФ уточнило правила эвакуации авто в случае, если права на машину заперты в салоне

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Погрузка автомобиля на эвакуатор должна быть прекращена при появлении водителя машины, даже если у него нет при себе документов на машину или они в салоне. Такое разъяснение дали в МВД России в ответ на запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Исходя из положений части 1.1 статьи 27.13 КоАП, задержание транспортного средства прекращается при соблюдении одновременно следующих условий: устранение причины задержания до начала движения ТС, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку, и наличие лица, имеющего право на управление данным ТС", - сообщил Нилов в среду журналистам со ссылкой на письмо МВД России от 17 марта.

Он подчеркнул, что отсутствие документов в моменте не лишает водителя права ссылаться на их наличие в салоне авто, которое задерживают.

Также, по словам Нилова, в министерстве пояснили, что поскольку задержание транспортного средства является мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении, направленной на скорейшее прекращение выявленного нарушения Правил дорожного движения, и не является мерой наказания лица, совершившего указанное нарушение, уполномоченным должностным лицом Госавтоинспекции должны быть предприняты меры к установлению личности лица и проверке документов, в том числе путем обеспечения доступа в салон транспортного средства.

"На практике такие ситуации нередко оказываются спорными, поэтому попросил руководство МВД поделиться представленными разъяснениями с региональными Госавтоинспекциями. Общий подход к этой норме позволит свести к минимуму дискуссии с уполномоченными лицами и случаи пренебрежения правами автолюбителей", - пояснил глава комитета.