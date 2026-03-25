ВС России назвал отказ от гражданства Украины юридически значимым при допуске к выборам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России провел обобщение судебной практики по административным делам в связи с избирательными кампаниями в разных регионах в 2025 году.

"Особое внимание уделено порядку реализации пассивного избирательного права гражданами РФ, одновременно являющимися гражданами Украины", - сообщили в пресс-службе суда.

В обобщении указано, что "при решении вопроса о наличии у таких лиц права быть избранными в органы госвласти и органы местного самоуправления юридически значимым обстоятельством является установление факта подачи ими в уполномоченный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины на дату их выдвижения".

Также ВС обратил внимание судей на то, что направление в избирательную комиссию извещения о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов до дня официального опубликования решения о назначении выборов не является основанием для признания решения о регистрации кандидата незаконным.

"Избирательное законодательство не определяет начало периода, в течение которого региональное отделение политической партии обязано известить избирательную комиссию о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов, а лишь устанавливает предельный срок для такого извещения, связывая его с датой проведения самого мероприятия по выдвижению кандидатов", - отмечает Верховный суд.

Члены президиума Верховного суда под руководством Игоря Краснова утвердили в общей сложности три обзора судебной практики, содержащие рекомендации для нижестоящих судов.

Верховный суд Украина Игорь Краснов
 Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

 В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

 Разбившийся в Приамурье в феврале вертолет летал с поддельным госномером

 Арктические регионы получат "тревожные чемоданчики" для отпугивания белых медведей

 В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%
