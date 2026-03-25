В Госдуме рекомендовали ЦБ ужесточить регулирование посреднических цифровых платформ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку в проекте постановления к годовому отчету Банка России рекомендует распространить на посреднические цифровые платформы (площадки, через которые продаются финансовые продукты банков, страховщиков и других организаций) требования к правилам продаж, действующие в отношении финансовых организаций.

"Обеспечить регулирование посреднических цифровых платформ посредством распространения в отношении посреднических цифровых платформ регуляторных требований к соблюдению правил продаж финансовых продуктов, действующих в отношении финансовых организаций", - следует из проекта постановления с рекомендациями ЦБ и правительству.

Предлагается распространить на такие платформы регуляторные требования к предоставлению финансовой и статистической отчетности, а также к обеспечению информационной безопасности.

Кроме того, думский комитет рекомендует установить конкурентные условия доступа финансовых организаций на посреднические цифровые платформы, исходя из принципа равноудаленности и предоставления равных возможностей для работы участников рынка.

В проекте постановления к годовому отчету ЦБ также содержится рекомендация правительству рассмотреть выделение в МФО-секторе отдельных сегментов: компаний предпринимательского и целевого финансирования, специализирующихся на займах бизнесу и гражданам под умеренные ставки, с применением к ним дифференцированных макропруденциальных требований в зависимости от видов разрешенных операций и уровня генерируемых рисков.

Комитет также предлагает рассмотреть возможность смягчения регуляторных требований к участникам проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Годовой отчет Банка России за 2025 г. планируется рассмотреть в парламенте 26 марта.