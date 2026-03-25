РФ в ходе контактов с США заявляет о недопустимости передачи Киеву разведданных

Американская сторона отделывается общими словами или вовсе молчит, заявила представитель МИД России Захарова

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Москва в рамках контактов с Вашингтоном заявляет о недопустимости передачи Киеву разведданных, американская сторона молчит, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В рамках имеющихся контактов мы на регулярной основе доводим до американских представителей сигналы о недопустимости передачи киевскому режиму разведывательных данных, с помощью которых, как мы знаем, ВСУ осуществляют целенаведение получаемых от стран Запада дальнобойных вооружений для ударов по объектам на российской территории и, конечно, гражданским объектам. И вынуждены констатировать, что в ответ на наши демарши американская сторона как правило отделывается общими словами, а то и вовсе молчит. Поэтому, конечно, этот вопрос мы регулярно ставим, безусловно", - сказала она в ходе брифинга.