В МИД РФ расценили военные учения США и Южной Кореи как подготовку к войне

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Военные учения США и Южной Кореи провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове и являются неприкрытой подготовкой к войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наблюдается эскалация напряженности на Корейском полуострове, в южной части которого в период с 9 по 19 марта США и Республика Корея провели совместное военное действие - учения, которые называют Freedom Shield. Официально они были заявлены как оборонительные, однако, судя по содержанию отрабатывавшегося в ходе мероприятия, а также задействованной военной технике, указанные маневры, конечно, являются не чем иным, как неприкрытой подготовкой к войне", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД РФ, "очевидно, что подобная военная активность Вашингтона и Сеула никак не способствует разрядке напряженности, к чему на словах якобы стремятся власти Республики Корея", а "предпринимаемые ими шаги на самом-то деле далеки от действий, способных оказать позитивное влияние на обстановку, перевести ее в русло политико-дипломатического урегулирования".

"Пока в умах правящих кругов США и Республики Корея будут доминировать подходы в пользу усиления военного давления и санкций на Пхеньян, рассчитывать на какие-либо положительные сдвиги на Корейском полуострове просто не приходится", - указала представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы убеждены, что только полный отказ от агрессивных шагов и учет озабоченной КНДР в области безопасности позволит заложить необходимую почву для совместной разработке комплексных мер, направленных на обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии в интересах всех государств региона", - заключила Захарова.

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека

США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

В порту Приморск в Ленобласти локализовали возгорание после атаки БПЛА

В Москве считают, что Иран должен сам решать судьбу накопленных ядерных материалов

Грузы в атакованном БПЛА порту Усть-Луга для Калининграда оформляют без задержек

Обнаружено тело второго погибшего от взрыва в жилом доме в Севастополе

Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

Шри-Ланка и РФ могут на следующей неделе согласовать сделку о покупке нефти

В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов лишился мандата депутата парламента Тувы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1054 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8791 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });