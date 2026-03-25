В МИД РФ расценили военные учения США и Южной Кореи как подготовку к войне

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Военные учения США и Южной Кореи провоцируют эскалацию напряженности на Корейском полуострове и являются неприкрытой подготовкой к войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наблюдается эскалация напряженности на Корейском полуострове, в южной части которого в период с 9 по 19 марта США и Республика Корея провели совместное военное действие - учения, которые называют Freedom Shield. Официально они были заявлены как оборонительные, однако, судя по содержанию отрабатывавшегося в ходе мероприятия, а также задействованной военной технике, указанные маневры, конечно, являются не чем иным, как неприкрытой подготовкой к войне", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД РФ, "очевидно, что подобная военная активность Вашингтона и Сеула никак не способствует разрядке напряженности, к чему на словах якобы стремятся власти Республики Корея", а "предпринимаемые ими шаги на самом-то деле далеки от действий, способных оказать позитивное влияние на обстановку, перевести ее в русло политико-дипломатического урегулирования".

"Пока в умах правящих кругов США и Республики Корея будут доминировать подходы в пользу усиления военного давления и санкций на Пхеньян, рассчитывать на какие-либо положительные сдвиги на Корейском полуострове просто не приходится", - указала представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы убеждены, что только полный отказ от агрессивных шагов и учет озабоченной КНДР в области безопасности позволит заложить необходимую почву для совместной разработке комплексных мер, направленных на обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии в интересах всех государств региона", - заключила Захарова.