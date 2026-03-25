Поиск

Якушев заявил, что по народной программе "ЕР" в детсадах создано более 250 тысяч новых мест

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Народная программа "Единой России" позволила создать более 250 новых мест в детских садах, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"По инициативе партии в федеральный бюджет были заложены серьезные средства на строительство и ремонт детских садов", - сказал Якушев в среду в ходе отчетно-программного форума партии "Единая Россия. Есть результат".

Он отметил, что согласно народной программе партии "в детских садах создано более 250 тысяч новых мест, и сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад еще до рождения ребенка; в предложениях граждан эта тема практически не звучит".

По словам Якушева, "также введены региональные компенсации родительской платы".

Вместе с тем "построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 6,5 тысяч, для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание", сказал также секретарь Генсовета.

"Для "Единой России" забота о подрастающем поколении - одна из самых искренних, лично значимых форм патриотизма", - отметил Якушев.

Форум "Единая Россия. Есть результат" сегодня проходит в Нижнем Новгороде. Основная тема обсуждения - реализация потенциала, развитие талантов и создание возможностей для детей и молодежи по народной программе "Единой России" и национальному проекту "Молодежь и дети".

Форум продолжает серию мероприятий, посвященных обсуждению итогов реализации народной программы партии и разработке предложений, которые войдут в новую программу.

Единая Россия Владимир Якушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека

США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

 США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

В порту Приморск в Ленобласти локализовали возгорание после атаки БПЛА

В Москве считают, что Иран должен сам решать судьбу накопленных ядерных материалов

 В Москве считают, что Иран должен сам решать судьбу накопленных ядерных материалов

Грузы в атакованном БПЛА порту Усть-Луга для Калининграда оформляют без задержек

Обнаружено тело второго погибшего от взрыва в жилом доме в Севастополе

 Обнаружено тело второго погибшего от взрыва в жилом доме в Севастополе

Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

 Законопроект по борьбе с нелегальными гидами принят Госдумой в первом чтении

Шри-Ланка и РФ могут на следующей неделе согласовать сделку о покупке нефти

В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

 В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов лишился мандата депутата парламента Тувы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1054 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8791 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
