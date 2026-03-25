Якушев заявил, что по народной программе "ЕР" в детсадах создано более 250 тысяч новых мест

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Народная программа "Единой России" позволила создать более 250 новых мест в детских садах, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"По инициативе партии в федеральный бюджет были заложены серьезные средства на строительство и ремонт детских садов", - сказал Якушев в среду в ходе отчетно-программного форума партии "Единая Россия. Есть результат".

Он отметил, что согласно народной программе партии "в детских садах создано более 250 тысяч новых мест, и сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад еще до рождения ребенка; в предложениях граждан эта тема практически не звучит".

По словам Якушева, "также введены региональные компенсации родительской платы".

Вместе с тем "построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 6,5 тысяч, для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание", сказал также секретарь Генсовета.

"Для "Единой России" забота о подрастающем поколении - одна из самых искренних, лично значимых форм патриотизма", - отметил Якушев.

Форум "Единая Россия. Есть результат" сегодня проходит в Нижнем Новгороде. Основная тема обсуждения - реализация потенциала, развитие талантов и создание возможностей для детей и молодежи по народной программе "Единой России" и национальному проекту "Молодежь и дети".

Форум продолжает серию мероприятий, посвященных обсуждению итогов реализации народной программы партии и разработке предложений, которые войдут в новую программу.