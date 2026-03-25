США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия проинформирована об итогах прошедших переговоров США и Украины во Флориде, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Состоялись (переговоры - ИФ) во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США и Украина провели во Флориде конструктивные консультации. "Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал он в соцсети X.

Уиткофф отметил, что помимо него во встречах со стороны США приняли участие переговорщик Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум, советник госдепа Крис Карран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США 21 марта, но надеется на возобновление трехстороннего формата в ближайшей перспективе.



