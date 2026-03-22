Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с украинской делегацией

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Делегации США и Украины провели конструктивные консультации по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи (...). Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал он в соцсети X.

Уиткофф отметил, что помимо него во встречах со стороны США приняли участие переговорщик Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум, советник госдепа Крис Карран.