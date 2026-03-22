Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с украинской делегацией

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Делегации США и Украины провели конструктивные консультации по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

В РоссииТрамп заверил, что Вашингтон почти ежедневно занимается украинским урегулированиемЧитать подробнее

"Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи (...). Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал он в соцсети X.

Уиткофф отметил, что помимо него во встречах со стороны США приняли участие переговорщик Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум, советник госдепа Крис Карран.

США Стив Уиткофф Джаред Кушнер Украина переговоры
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });