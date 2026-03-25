МИД предупредил, что РФ ответит на любые недружественные действия стран Европы на море

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Москва рассматривает недружественные действия европейских стран на море как неприемлемые, на любой такой акт в отношении российских судов будет дан пропорциональный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Важно понимать, что на любой недружественный акт будет дан пропорциональный ответ. Необходимые средства и возможности для этого имеются", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Как отметила официальный представитель МИД, "в связи со складывающейся ситуацией компетентными органами разработан и реализуется целый комплекс соответствующих мероприятий". "В частности, предусмотрено конвоирование судов под российским флагом кораблями ВМФ. В активной проработке находятся варианты размещения на судах специальных средств защиты и другие новшества", - пояснила Захарова.

Она отметила, что "российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 82 года".

Захарова добавила, что Россия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства.

"Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории, как они говорили, во внутренние воды НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств", - сказала Захарова.