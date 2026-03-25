Патрушев заявил о риске экологической катастрофы из-за повреждения танкера "Арктик-Метагаз"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Повреждения танкера-газовоза "Арктик-Метагаз" могут повлечь экологическую катастрофу в прибрежных средиземноморских государствах, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в среду.

"Повреждения судна, а также сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа могут повлечь катастрофические последствия для окружающей среды прибрежных средиземноморских государств", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии РФ.

"Прибрежные государства, как и Международная морская организация, воздерживаются от какой-либо оценки атаки на гражданское судно", - отметил Патрушев.

По его словам, важно принять скоординированные меры по устранению последствий атаки.

"Актуальность этих мер определяется тем, что в настоящее время танкер в поврежденном состоянии дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. С учётом погодных условий возникают риски неуправляемого вхождения в территориальное море Ливии, Италии, Мальты или иных прибрежных государств", - сказал глава Морской коллегии РФ.