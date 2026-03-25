ВМФ России обеспечивает безопасность судоходства по объективному и зональному принципам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский Военно-морской флот занимается обеспечением безопасности судоходства, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев на заседании Морской коллегии в среду.

"Силами Военно-морского флота обеспечивается безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам. Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что в январе этого года, на президиуме Морской коллегии уже рассматривались "меры по реагированию на нарушения недружественными государствами норм международного морского права и обеспечению безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях".

"Предложения, выработанные на президиуме Морской коллегии, поддержаны президентом Российской Федерации и уже реализуются. Так, разработана инструкция по оперативному взаимодействию судовладельцев и операторов судов с администрациями морских портов и Военно-морским флотом, в первую очередь в Азово-Черноморском бассейне и Балтийской морской зоне", - сказал Патрушев.