Сорок кампусов мирового уровня планируется построить в России к 2036 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - К 2036 году в России должно быть построено 40 кампусов мирового уровня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как сообщил он на пленарном заседании отчётно-программного форума партии "Единая Россия" в Нижнем Новгороде в среду, "к 2030 году их (кампусов - ИФ) должно быть построено 25, к 2036 году их будет 40".

Чернышенко отметил, что "создаётся, наверное, самый масштабный в истории нашей страны образовательный проект - это 40 кампусов мирового уровня". По его словам, "такой масштабной стройки не было ещё в истории".

Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, сказал вице-премьер.

При этом, по его словам, доля федеральных средств составляет порядка 30%, две трети - это средства региональные и внебюджетные, которые сами предприятия, индустриальные партнёры вкладывают в создание кампусов.

"Бизнес, то есть наши предприятия, они вложили в создание вот этой экосистемы образовательной порядка 30%", - сказал вице-премьер.