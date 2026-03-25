Шойгу назвал поиск мирного решения единственным выходом из ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что единственным выходом из ситуации на Ближнем Востоке является деэскалация, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России в среду.

"Убеждены, что использование объектов жизнеобеспечения в качестве инструмента военного давления абсолютно неприемлемо. Единственным ответственным выходом является деэскалация и поиск долгосрочного мирного решения за столом переговоров", - сказал Шойгу, комментируя последствия возможного нанесения ударов по электрогенерирующим мощностям и инфраструктурным объектам в Иране и государствах Персидского залива.

"Призываем стороны незамедлительно вернуться к дипломатическому урегулированию", - сказал секретарь Совбеза РФ, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

Сергей Шойгу
Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"

Песков заявил, что Россия не является посредником между США и Ираном

Великий Новгород остался без воды

В Минэнерго РФ заявили об обеспеченности внутреннего рынка топливом

"Росатом" эвакуировал с АЭС "Бушер" еще 163 человека

США проинформировали РФ об итогах их переговоров с Украиной во Флориде

В порту Приморск в Ленобласти локализовали возгорание после атаки БПЛА

В Москве считают, что Иран должен сам решать судьбу накопленных ядерных материалов

