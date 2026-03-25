Самолет с делегацией депутатов Госдумы приземлился в Нью-Йорке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого, предположительно, находятся депутаты Госдумы, приземлился в США. Как сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах, Ил-96 совершил посадку в Нью-Йорке. На борту, предположительно, находятся депутаты Госдумы, уточнил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа сообщал "Интерфаксу", что группа российских парламентариев планирует посетить США, при этом речь шла о делегации из четырех-пяти человек.

По его словам, поездка требовала согласования ряда вопросов, в том числе получения гарантий в связи с действующими санкциями.

В начале января в СМИ сообщалось о приглашении группы российских депутатов в Вашингтон со стороны члена Палаты представителей Конгресса США.