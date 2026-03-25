Путин подписал указ о назначении Виктора Мельника замгенпрокурора РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности в органах прокуратуры. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Кроме того, указом на пятилетний срок назначены: Андрей Гуришев - прокурором Санкт-Петербурга, Петр Забурко - прокурором Ленинградской области, Денис Назаренко - прокурором Тверской области.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.