Поиск

На встрече с Набиуллиной был поднят вопрос ускорения разблокировок карт граждан

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в среду на встрече с главой Центрального Банка РФ Эльвирой Набиуллиной обсудил меры по ускорению разблокировки банковских карт и счетов граждан.

"Сегодня мы передали Эльвире Набиуллиной обращения, которые поступили в созданный нами штаб помощи гражданам, столкнувшимся с блокировкой банковских карт и счетов, в первый день работы", - сказал Нечаев, чьи слова цитирует пресс-служба партии.

По его словам, в последнее время проблема приобрела массовый характер: разблокировка средств может затягиваться на недели. Только за первый день работы штаба помощи поступило более 100 обращений от граждан со всей страны.

В связи с этим фракция предложила главе Центробанка два решения: обязать банки рассматривать документы от граждан в течение трёх часов и компенсировать ущерб, если блокировка произошла без оснований, а также создать механизм разблокировки банковских карт через портал "Госуслуги" - эту инициативу уже поддержало Минцифры, сервис начнёт работать в ближайшее время, добавил лидер партии.

"Новые люди" выступили и за отмену комиссии за переводы самозанятым. "14 миллионов граждан вышли из серой зоны благодаря низкому налогу, однако на практике они сталкиваются с дополнительными расходами в виде банковской комиссии с выплат", - сказал Нечаев.

Алексей Нечаев Новые люди ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });