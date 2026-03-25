На встрече с Набиуллиной был поднят вопрос ускорения разблокировок карт граждан

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в среду на встрече с главой Центрального Банка РФ Эльвирой Набиуллиной обсудил меры по ускорению разблокировки банковских карт и счетов граждан.

"Сегодня мы передали Эльвире Набиуллиной обращения, которые поступили в созданный нами штаб помощи гражданам, столкнувшимся с блокировкой банковских карт и счетов, в первый день работы", - сказал Нечаев, чьи слова цитирует пресс-служба партии.

По его словам, в последнее время проблема приобрела массовый характер: разблокировка средств может затягиваться на недели. Только за первый день работы штаба помощи поступило более 100 обращений от граждан со всей страны.

В связи с этим фракция предложила главе Центробанка два решения: обязать банки рассматривать документы от граждан в течение трёх часов и компенсировать ущерб, если блокировка произошла без оснований, а также создать механизм разблокировки банковских карт через портал "Госуслуги" - эту инициативу уже поддержало Минцифры, сервис начнёт работать в ближайшее время, добавил лидер партии.

"Новые люди" выступили и за отмену комиссии за переводы самозанятым. "14 миллионов граждан вышли из серой зоны благодаря низкому налогу, однако на практике они сталкиваются с дополнительными расходами в виде банковской комиссии с выплат", - сказал Нечаев.