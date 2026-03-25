Путин поручает ускорить квотирование иностранного кино в российском прокате

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее решить вопрос о квотировании иностранных фильмов в российском прокате.

На заседании Совета по культуре в среду председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков напомнил, что президент РФ ещё в марте 2025 года поручил своему помощнику Владимиру Мединскому поддержать идею квотирования иностранных фильмов в российском прокате и "принять меры по защите рынка заранее, еще до того, как конкуренты начнут возвращаться". Режиссер отметил, что поручение главы государства пока не выполнено.

"Я помню и ваше обращение, помню и свою резолюцию, не в деталях, но по смыслу. Да и совсем недавно на одной из наших неформальных встреч - секрета нет никакого, мы с вами иногда встречаемся - вы тоже поднимали этот же вопрос", - отметил Путин.

Со своей стороны Мединский сообщил на заседании, что министерству культуры будет дано поручение на разработку соответствующего законопроекта.

"Все вопросы, которые по квотированию непосредственно Никита Сергеевич (Михалков) ставит, будут переданы министерству культуры. И будут даны соответствующие поручения на разработку законопроекта", - сказал Мединский.

Помощник президента отметил, что "проблема была сложной, но компромисс найден".

"Я вас прошу тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович (Мединский), его реализовать в жизнь как можно быстрее", - сказал Путин в среду на заседании Совета по культуре.

Отвечая на вопрос президента, в чем были трудности проработки этого вопроса, министр культуры Ольга Любимова сообщила, что речь идет о "сложной технически процедуре". "Мы обсуждали, как с юридической точки зрения систему квотирования организовать в нашей стране, как её сделать легитимной с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей. Мы потратили на это время и работали вместе с Союзом кинематографистов и администрацией (президента - ИФ). Сейчас получим протокол и будем отрабатывать. Уверена, что справимся", - сказала она.

"Долго, - сказал президент. - Мы с вами хорошо знаем, как жёстко квотируют иностранные фильмы, скажем, во Франции. Там все решили и встроили. А у нас-то в чем проблема".

"Исходя из действующего законодательства, мы также пытались принять разные возможности того, как это существует в разных странах", - сказала Любимова. "В некоторых странах логика исключительно экономическая, в других - исключительно идеологическая. В данной ситуации нам необходимо было проработать именно, кто именно и на каких этапах будет отбирать картины и получать прокатные удостоверения и участвовать в прокате в РФ", - пояснила глава Минкультуры.

На что Путин заявил, что ему "кажется важной и идеологическая составляющая, и чисто финансовая и коммерческая, - всё важно".

Президент сообщил также, что председатель КНР предложил ему организовать между двумя странами "совместное производство кинопродукции, не связанное никаким ограничениями при выходе на китайский рынок". И обратил внимание, что в Китае "всё строго регламентировано". "Мы то что рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя", - сказал Путин.

В середине сентября прошлого года Любимова сообщила, что министерство прорабатывает вопрос квотирования иностранных фильмов для сохранения в будущем на кинотеатральном рынке доли российского кино.