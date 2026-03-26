Поиск

Карантин по бешенству отменен в одном из сел в Новосибирской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский губернатор Андрей Травников в четверг подписал распоряжение об отмене карантина по бешенству в селе Новорозино в Купинском районе, документ опубликован на сайте правительства региона.

"Отменить установленные ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Новорозино Новониколаевского сельсовета Купинского района Новосибирской области с 24.03.2026", - говорится в тексте распоряжения.

Как сообщалось, по данным областного управления ветеринарии, с начала 2026 года в регионе было зарегистрировано 53 неблагополучных населенных пункта по бешенству, во всех был введен режим карантина.

В 2025-2026 годах сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных.

Андрей Травников Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

