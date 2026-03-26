Карантин по бешенству отменен в одном из сел в Новосибирской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский губернатор Андрей Травников в четверг подписал распоряжение об отмене карантина по бешенству в селе Новорозино в Купинском районе, документ опубликован на сайте правительства региона.

"Отменить установленные ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории села Новорозино Новониколаевского сельсовета Купинского района Новосибирской области с 24.03.2026", - говорится в тексте распоряжения.

Как сообщалось, по данным областного управления ветеринарии, с начала 2026 года в регионе было зарегистрировано 53 неблагополучных населенных пункта по бешенству, во всех был введен режим карантина.

В 2025-2026 годах сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных.