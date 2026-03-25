Поиск

Новосибирские власти заявили, что дефицита в пострадавших от пастереллеза селах нет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова о поддержке пострадавших от пастереллеза населенных пунктов обеспечивает доступность продуктов питания, в том числе мясной и молочной продукции, в розничных торговых магазинах, сообщает пресс-служба облправительства.

"На сегодняшний день дефицита продовольственных товаров не зафиксировано - поставки осуществляются в плановом режиме. Реализация продуктов питания осуществляется в 36 торговых объектах, в том числе в магазинах федеральных торговых сетей. Совместно с органами местного самоуправления пострадавших районов организован постоянный мониторинг наличия товаров (...) При этом в случае возникновения рисков дефицита предусмотрено оперативное привлечение предприятий потребительской кооперации для дополнительного торгового обслуживания жителей", - приводятся в сообщении слова замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Дмитрия Гришунина.

По результатам мониторинга установлено, что продукты питания, в том числе мясная и молочная продукция, представлены в достаточном ассортименте. В продаже имеется широкий перечень мясной продукции, включая мясо на кости, антрекоты, субпродукты, фарши, мясо птицы (курица, утка), полуфабрикаты и колбасные изделия в промышленной упаковке, отметили в обладминистрации.

Там уточнили, что молочная продукция представлена товарами производителей Новосибирской области, регионов Сибирского федерального округа, а также федеральных поставщиков.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 40 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

