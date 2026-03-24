Россельхознадзор заявил о ликвидации очагов пастереллеза в Новосибирской области

Дезинфектор на пропускном пункте на въезде в село Козиха
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Все очаги пастереллеза, который привел к необходимости изымать и забивать крупный рогатый скот, а также зоны риска в Новосибирской области ликвидированы, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, который возглавляет рабочую группу в регионе.

"С 18 марта группа провела большую работу. Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу. Главный результат работы на текущий момент - это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области. Совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров-жителей субъекта мы добились результата, рисков распространения болезни больше нет", - подчеркнул он.

Отметив, что основная работа завершена, глава Россельхознадзора заявил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на усилении контроля за ветеринарной безопасностью в целом. После завершение карантина можно будет восстанавливать поголовье.

Данкверт заявил, что за время пребывания в области была проведена серия встреч с руководством региона, профильными ведомствами, сельхозпроизводителями, представителями личных подсобных хозяйств и собственниками животных.

"Мы столкнулись с нестандартной, мутированной, формой болезни, несмотря на то, что она давно изучена. Для предотвращения источника заболевания были приняты превентивные, достаточно жесткие меры с целью сдерживания его дальнейшего распространения", - сказал он, подчеркнув, что принимаемые меры были крайне важны.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 40 очагах. Животные из очагов заражения изымались и забивались. Гражданам, желающим восстановить свои подворья и приобрести новое поголовье, компенсируют до 50% стоимости животных.

Новых случаев заболевания животных пастереллезом в области не фиксируется уже 19 дней.

Россельхознадзор Сергей Данкверт Новосибирская область
