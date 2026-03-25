В Новосибирской области усилят контроль за продажей продукции животноводства

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и Роспотребнадзор планируют совместные проверки системы реализации продукции животноводства в Новосибирской области, где были выявлены случаи заражения крупного рогатого скота пастереллезом.

"В целях недопущения недобросовестного отношения участников бизнеса при организации рыночной деятельности и общественного питания в Новосибирской области специалисты Россельхознадзора инициировали совместные с Роспотребнадзором проверки", сообщил Россельхознадзор. В нынешних условиях это необходимо, чтобы "сконцентрироваться на усилении контроля за ветеринарной безопасностью в целом, в том числе, для пресечения незаконного оборота пищевой продукции".

Сотрудники Россельхознадзора с помощью ФГИС "ВетИС" и технологий искусственного интеллекта проанализируют данные об объектах контроля, "архитектуру" поставок животноводческой продукции на территорию региона, проведут мониторинг работы предпринимателей.

"Данная работа предполагает интеграцию ведомственной системы с другими информационными разработками федерального уровня, в том числе системой "Честный знак", нацеленными на пресечение поставок фальсифицированной и некачественной пищевой продукции в торговые сети, учреждения социальной сферы и общественного питания", - сообщает служба.

В числе потенциальных нарушений могут быть оказание услуг в сфере общественного питания без регистрации во ФГИС "ВетИС" и ее компонентах "Цербер" и "Меркурий", поступление продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, которые предусмотрены для подтверждения качества и безопасности продукции в ветеринарном отношении, несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Из-за заболевания скота пастереллезом в Новосибирской области введен режим ЧС. Причиной вспышек Россельхознадзор назвал аномальные морозы в Западной Сибири в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур. Кроме того, вирус начал мутировать. Зараженные животные были изъяты и забиты. Как заявил 24 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ситуация в регионе нормализована, очаги заболевания и зоны риска его распространения ликвидированы.

Минпромторг Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова следит за наличием в продаже молочных и мясных продуктов, сообщило утром 25 марта правительство региона. Чиновники заверили, что дефицита в магазинах нет.