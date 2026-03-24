В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота из-за пастереллеза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Изъятие животных из очагов заражения пастереллезом завершено в Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Новых случаев заболевания животных пастереллезом в регионе не фиксируется уже 19 дней. Мероприятия по изъятию потенциально зараженных животных завершены", - говорится в сообщении.

Проводится поэтапная дезинфекция и соблюдение карантина в пострадавших селах и хозяйствах, сроки снятия карантина будут зависеть от того, как быстро будет реализован весь комплекс противоэпизоотических мероприятий.

Завершается прием заявлений от граждан на предоставление компенсационных и социальных выплат.

"В настоящий момент выплаты произведены 228 семьям, всего выплачено 76 065 820 рублей. Компенсация за утерянный скот выплачивается единовременно. Социальная выплата будет поступать равными платежами девять месяцев и составит 167 040 рублей на каждого члена семьи", - говорится в сообщении.

Министерством сельского хозяйства определяется круг потенциальных поставщиков молодняка для восстановления личных подсобных хозяйств. Гражданам, желающим восстановить свои подворья и приобрести новое поголовье, компенсируют до 50% стоимости животных.

Как сообщалось, мероприятия по изъятию домашних животных продолжались накануне в селе Козиха Ордынского района, в остальных населенных пунктах они были завершены еще раньше, также завершено изъятие животных в крупных хозяйствах.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.