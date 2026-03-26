ФСБ сообщила о задержании в Ингушетии подозреваемых в организации незаконных SIM-боксов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД задержали трех предполагаемых соучастников телефонных мошенников, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

"Пресечена противоправная деятельность трех граждан (...), причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, жители Ингушетии действовали в сговоре с сотрудниками украинского колл-центра, ущерб от их действий составил не менее 1,3 млн рублей.

МВД по Ингушетии возбудило дело по ч. 2 ст. 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети) УК. В результате обысков по делу изъяты 146 SIM-карт, находящийся в рабочем состоянии SIM-бокс, 131 пустая пластиковая основа для SIM-карт, ноутбук, роутер.

МВД ФСБ Ингушетия
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });