ФСБ сообщила о задержании в Ингушетии подозреваемых в организации незаконных SIM-боксов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД задержали трех предполагаемых соучастников телефонных мошенников, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

"Пресечена противоправная деятельность трех граждан (...), причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, жители Ингушетии действовали в сговоре с сотрудниками украинского колл-центра, ущерб от их действий составил не менее 1,3 млн рублей.

МВД по Ингушетии возбудило дело по ч. 2 ст. 274.3 (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети) УК. В результате обысков по делу изъяты 146 SIM-карт, находящийся в рабочем состоянии SIM-бокс, 131 пустая пластиковая основа для SIM-карт, ноутбук, роутер.