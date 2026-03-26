В Челябинске в связи со стрельбой в школе возбуждены уголовные дела

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске в связи с нападением на девятиклассницу в школе № 32 возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК), о халатности (ч.1 ст. 293 УК) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК), сообщили в управлении СКР по региону.

По данным областного правительства, девятиклассник принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет и выстрелил из этого пистолета в одноклассницу. Минздрав сообщал о пострадавших.

В СК уточнили, что подозреваемый получил травмы при попытке скрыться. Он и девочка были доставлены в больницу.

"В утреннее время 15-летний учащийся образовательной школы Ленинского района Челябинска произвел выстрел в лицо сверстнице из предмета, схожего с ракетницей, после чего выпрыгнул в окно, получив телесные повреждения", - уточнила областная прокуратура.

В школе в этот день уроки отменили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и областного Минобразования.

Свою проверку проводят и прокуроры. Они проверят соблюдение требований законодательства об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов и дадут оценку организации охраны и соблюдения пропускного режима.