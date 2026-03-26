В Челябинске следствие не исключает мотив ревности в деле о стрельбе в школе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске в связи со стрельбой в девятом классе одной из школ "Интерфаксу" в правоохранительных органах сказали, что, по предварительной информации, у напавшего подростка был конфликт с пострадавшей девочкой.

Утром в школе СОШ № 32 ученик девятого класса выстрелил однокласснице в лицо, по предварительным данным, из сигнального пистолета. Он попытался бежать через окно, спрыгнув с четвертого этажа, но получил травму, сообщали в областной прокуратуре. Оба доставлены в больницу. Расследуются уголовные дела.

"Первые опросы показали, что был конфликт, он стрелял девочке прицельно в лицо. Не исключается мотив ревности", - сказали "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По его словам, подросток сидел за одной партой с девочкой, на которую напал. Сейчас правоохранительные органы изучают дневники подростка, и там встречаются признаки агрессии.

С подозреваемым работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Там отметили, что подросток воспитывается в полной, благополучной семье. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал, на профилактическом учете в органах внутренних дел также не состоит.

Челябинск МВД Челябинская область
