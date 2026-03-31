В Челябинске школьника арестовали после выстрела в классе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Челябинске школьника арестовали после того, как на прошлой неделе он выстрелил из сигнального пистолета в классе и пострадала девочка, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах во вторник.

"Избрана мера пресечения в виде ареста, заседание суда проходило в палате, поскольку обвиняемый госпитализирован", - уточнил собеседник агентства.

В школе № 32 26 марта девятиклассник принес на занятия пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, и из пистолета выстрелил. Пострадала его одноклассница. Он выпрыгнул из окна и получил травмы. В больницу доставили обоих.

По факта были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч.1 ст. 293 (халатность), ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Челябинск
