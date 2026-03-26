ФСБ и СК сообщили о предотвращении теракта на саратовском военном аэродроме

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании в Саратовской области мужчины, который по заданию украинских спецслужб должен был устроить атаку на военный аэродром беспилотников со взрывчатой.

"В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряжённых боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный был завербован украинской военной разведкой. Мужчина забрал из тайника два квадрокоптера, две гранаты, два детонатора, 600 грамм взрывчатого вещества и один ретранслятор.

В ЦОС сообщили, что ему поручили установить дроны в 10 км от военного аэродрома, активировать их и скрыться. После выполнения задания мужчина планировал выехать за границу.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что задержанному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Она добавила, что обвиняемый должен был получить за организацию атаки не менее 1,5 млн рублей.

"Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.

ФСБ СК Саратовская область
