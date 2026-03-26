Мишустин сообщил о подготовке визита Путина в Казахстан в мае

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что предстоящий в мае визит президента Владимира Путина в Казахстан будет успешным, как и предыдущие поездки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Мишустин поблагодарил Токаева за теплый прием и традиционное радушие и передал наилучшие пожелания от российского президента.

"Накануне я с ним подробно обсуждал, в том числе и повестку наших двусторонних отношений. Также мы готовимся к его визиту к вам в мае-месяце, - сказал премьер-министр. - Правительство делает все для того, чтобы этот визит, как и предыдущие, был успешным".

Напомнив о визите президента Казахстана в Россию в ноябре прошлого года, Мишустин подчеркнул, что все задачи, которые были поставлены лидерами, отрабатываются правительствами двух стран.

Мишустин на встрече поздравил Токаева и весь народ республики с принятием новой Конституции. По его словам, это подтверждение поддержки курса на строительство эффективного государства, на развитие экономики и повышение благосостояния казахстанцев.