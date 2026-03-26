Минтруд видит необходимость за 7 лет вовлечь в трудовую деятельность почти 12 млн человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В России в перспективе семи лет необходимо вовлечь в занятость почти 12 млн человек; столь большой объем обусловлен возрастными особенностями занятости, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если говорить о масштабе спроса на рынке, то в перспективе семи лет нам необходимо вовлечь в занятость почти 12 млн человек", - сказал Котяков, выступая на съезде РСПП в четверг.

Министр отметил, что такой большой для российского рынка труда объем обусловлен "возрастным портретом" занятости.