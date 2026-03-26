"Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В российских городах заметно выросло количество заявок на подключение фиксированных телефонов на фоне перебоев с мобильной связью, сообщил журналистам президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Интересное явление: у нас очень заметно выросло количество запросов на установку стационарного телефона. Потому что люди поняли, что это очень надежный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме", - сказал Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он затруднился назвать динамику такого роста. По его словам, рост подключений в первую очередь фиксируется в крупных городах, где наблюдаются перебои с мобильной связью, "но таких регионов много". "Поэтому это (стационарный телефон - ИФ), действительно, как огнетушитель - это должно быть в каждом доме", - отметил глава "Ростелекома".

Он добавил, что в корпоративном сегменте рост подключения фиксированной телефонии заметен уже в течение нескольких лет.

При этом в "Ростелекоме" не ждут от этого заметного влияния на выручку. "Я не думаю, что это серьезное экономическое явление", - сказал президент компании.

