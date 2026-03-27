В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании рейсов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Калининграда из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области, сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в Мах.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.