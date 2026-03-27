Поиск

Российские военные сорвали ротацию армии Украины в Запорожской области

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытку украинской армии усилить передовые позиции в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Оперативные и слаженные действия расчётов беспилотной авиации сорвали ротацию, не позволив ВСУ усилить передовые позиции в Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

"Координаты маршрутов передвижения транспорта противника были переданы операторам ударных беспилотников группировки "Восток". Точными ударами FPV-дронов транспортные средства врага были уничтожены еще на подходе к точкам высадки", - сообщило Минобороны РФ.

Ведомство также проинформировало, что в Запорожской области ударом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" уничтожены украинские опорные пункты.

"В результате огневого поражения разветвленная система укрепленных опорных пунктов противника в лесополосе была полностью ликвидирована. Вместе с фортификационными сооружениями, также уничтожена находившаяся в них живая сила ВСУ", - отметили в Минобороны РФ.

По официальным данным, ТОС-1А "Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

