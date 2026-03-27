Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - роста металлов, снижения внешних фондовых площадок и просевшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $107 за баррель) после решения президента США Дональда Трампа отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2821,22 пункта (-0,1%). Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-1,6%), "Северстали" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), но подросли бумаги "ФосАгро" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Татнефти" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составляет 82,1314 руб. (+1,41 рубля).

Подешевели также акции "Полюса" (-0,6%), "ВК" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

"НОВАТЭК" ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) частным компаниям Вьетнама, обсуждается объем, "начиная с 1 млн тонн в год", сообщил накануне журналистам глава компании Леонид Михельсон.

Он заметил, что во Вьетнаме существенно растет потребление электроэнергии, причем в основном "на газе". При этом, добавил Михельсон, (у России - ИФ) подписано соглашение с Petrovietnam. "Мы поставили вопрос, чтобы работать не только с государственными компаниями, но и с частными - это тоже было отражено в протоколе", - сказал глава "НОВАТЭКа".

Судебные приставы отменили меры принудительного исполнения, наложенные на денежные средства "Южуралзолота" (+0,7%) на сумму 32,1 млрд рублей, сообщила компания. Постановление вынесено на основании определения Московского городского суда.

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

В четверг вечером Трамп заявил, что еще остаются шансы на урегулирование кризиса на Украине. "Я думаю, что (ситуация) немного утихает, и у нас есть шанс это закончить", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам Трампа, ситуация вокруг Украины "очень, очень тяжелая". "Но мы очень усердно работаем над тем, чтобы урегулировать ее", - подчеркнул американский президент.

Также Трамп заявил, что американская администрация не устанавливала никаких крайних сроков окончания операции против Ирана. "Никаких крайних сроков нет, мы нанесли им значительный урон и можем нанести еще больший", - сказал он на заседании кабинета министров. При этом Трамп отметил, что Вашингтон ведет основательные переговоры по Ирану, но не стремится как можно скорее добиться с ним мирного соглашения. Президент добавил, что в Иране еще остались цели, которые США хотели бы атаковать.

Трамп также не исключил, что Вашингтон в результате военной операции в Иране может получить доступ к иранской нефти. "Это вариант", - сказал он в четверг в Белом доме, отвечая на вопрос, рассчитывают ли США на доступ к нефти Ирана после завершения операции.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что Вашингтон и Тегеран на переговорах достигли определенного прогресса. "Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и достигнут прогресс, некоторый конкретный прогресс", - привел в четверг телеканал CNN слова главы Госдепа.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он попросить другие страны G7 помочь открыть Ормузский пролив, Рубио отметил: "Это в их интересах". "Другие страны получают оттуда гораздо больше топлива, чем мы", - сказал госсекретарь США.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что шансы на заключение соглашения с Ираном есть, если в Тегеране осознают отсутствие хороших альтернатив.

Позже в четверг Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. "По просьбе иранской стороны информирую через эту публикацию, что продлеваю на 10 дней, до 6 апреля 2026 года (...) период, в течение которого мы не будем уничтожать электростанции", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что эта пауза истечет 6 апреля в 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 утра 7 апреля мск).

Объясняя свое решение, американский лидер подчеркнул, что переговоры с Ираном о завершении конфликта "проходят очень хорошо". Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности.

Ранее Трамп уже сообщал об отсрочке ударов по иранским электростанциям: планировалось, что она истечет позже на текущей неделе. При этом Соединенные Штаты продолжают наносить удары по иным объектам в Иране.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках накануне преобладали продажи, которые были обеспечены все еще высокими ценами на энергоресурсы и рисками эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Основные индикаторы на этом фоне вновь смотрят на годовые минимумы. Индексы Мосбиржи и РТС откатились от сопротивлений 2850 пунктов и 1110 пунктов, ощущая давление со стороны валютного фактора, а также продаж по большинству акций за исключением нефтяного сектора. Котировки нефти отыгрывают потери предыдущих дней, причем усиливаются риски тестирования ценами многолетних пиков в случае новых перебоев с поставками сырья, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает, что геополитический фон остается напряженным, что оказывает давление на мировые фондовые площадки; снижаются цены на экспортные сырьевые товары, кроме алюминия и нефти.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин в кулуарах съезда РСПП сообщил "Интерфаксу", посетовав на аналитиков, что вопрос о выплате "Норникелем" дивидендов за 2025 год непрофессионально рассматривать только на основании финансовых показателей, не учитывая возможность направить денежный поток на погашение долга или реализацию инвестпрограмм роста. "Похоже, это может означать, что дивидендов от "Норникеля" за 2025 год не будет", - считает Калачев.

Индекс МосБиржи вернулся к нижней линии восходящего коридора. Если индекс пробьет эту линию и опустится ниже 2800 пунктов, то следующую поддержку он сможет встретить только около уровня 2700 пунктов. Уровень сопротивления сохраняется в районе 2950 пунктов, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 1-2,4% во главе с Nasdaq, аналитики оценивали корпоративные новости и последние заявления вокруг переговоров США с Ираном.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране рассматривают переданные американской стороной предложения из 15 пунктов об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 210 тыс. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются после роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $107,14 за баррель (-0,8% и +5,7% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $93,52 за баррель (-1% и +4,6% накануне).