ФСБ сообщила о задержании жителя Ульяновска, сотрудничавшего с СБУ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании и аресте жителя Ульяновска, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о предприятии, занятом в производстве беспилотников.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя г. Ульяновска, 2005 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

По данным ФСБ, подозреваемый действовал по заданию сотрудника СБУ.

Мужчина собирал и передавал сведения о предприятии, занятом производством и выпуском БПЛА для министерства обороны РФ.

Следственным отделом УФСБ по Ульяновской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).

"Ранее в отношении ульяновца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма)", - отметили в ЦОС.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.