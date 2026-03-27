Череповецкий меткомбинат работает в штатном режиме после ночной атаки БПЛА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) "Северстали" работает в штатном режиме после ночной атаки БПЛА, говорится на официальной странице "ВКонтакте" гендиректора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.

В работе все агрегаты, серьезных повреждений нет, отметил он.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о десяти сбитых беспилотниках над череповецкой промышленной площадкой, не уточнив, о каком производстве идет речь.

Череповецкий металлургический комбинат - ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская сталь" и одно из самых рентабельных металлургических предприятий в мире, выпускает широкий сортамент продукции.



Северсталь Череповецкий металлургический комбинат
Новости по теме

Экс-главврач кемеровского рехаба, где погиб пациент, отправлен под домашний арест

ФСБ сообщила о задержании жителя Ульяновска, сотрудничавшего с СБУ

Задержаны вице-мэр Сочи и двое руководителей департаментов горадминистрации

Запорожская область частично обесточена

РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

 РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

"Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

 "Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

Число задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Пулково превысило 60

 Число задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Пулково превысило 60
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8817 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
