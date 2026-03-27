Череповецкий меткомбинат работает в штатном режиме после ночной атаки БПЛА

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) "Северстали" работает в штатном режиме после ночной атаки БПЛА, говорится на официальной странице "ВКонтакте" гендиректора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.

В работе все агрегаты, серьезных повреждений нет, отметил он.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о десяти сбитых беспилотниках над череповецкой промышленной площадкой, не уточнив, о каком производстве идет речь.

Череповецкий металлургический комбинат - ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская сталь" и одно из самых рентабельных металлургических предприятий в мире, выпускает широкий сортамент продукции.








