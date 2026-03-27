Пожар на территории исправительной колонии в Магаданской области потушен

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пожар в здании при исправительной колонии в Магаданской области потушен, сообщили "Интерфаксу" в УФСИН России по области.

"Возгорание локализовано и ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.

В УФСИН пояснили, что произошло возгорание кровли на территории участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №4. На место были незамедлительно вызваны экстренные службы.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о пожаре площадью 15 кв. м на крыше здания исправительной колонии в поселке Уптар. В МЧС отметили, что к тушению привлекли 40 пожарных и 10 единиц техники.