В Кремле не в курсе деталей переговоров США и Ирана

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не знакомы с деталями американо-иранских переговоров, но приветствуют возможность прекращения боевых действий.

"Мы не знаем деталей этих переговоров, которые, как было сообщено, ведутся. Но в любом случае, если речь идет о приближении к прекращению боевых действий, то это можно только приветствовать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил до 6 апреля свой ультиматум по вопросу о разблокировании Ормузского пролива. Он заявил при этом, что "переговоры с Ираном идут очень хорошо".

Дмитрий Песков Дональд Трамп США Иран
