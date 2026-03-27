Военные РФ сообщили о взятии под контроль четырех населенных пунктов за неделю в зоне СВО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские группировки войск за неделю взяли под контроль в зоне специальной военной операции четыре населённых пункта, улучшили положение на линии боевого соприкосновения с противником, сообщает министерство обороны РФ.

"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населёнными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Ранее ведомство также сообщало, что в результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск взят под контроль населённый пункт Никифоровка (ДНР).

В течение недели войска группировок "Запад" и "Днепр" улучшили тактическое положение, "Центр" - заняли более выгодные позиции, "Восток" - продвинулись в глубину обороны противника, говорится в сводке.

За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1 620 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 49 складов боеприпасов и материальных средств, сообщает министерство обороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 280 военнослужащих, пять танков, 31 боевая бронированная машина, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке.

В ходе взятия Никифоровки в ДНР подразделениями "Южной" группировки войск нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1 210 военнослужащих и 21 боевую бронированную машину. Уничтожены 96 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 31 склад боеприпасов, горючего и материальных средств, сообщает Минобороны.

По его данным, войска группировки "Центр" улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2 395 военнослужащих, 63 боевые бронированные машины, 97 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии", - говорится в сводке.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили более 2 065 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 12 артиллерийских орудий. Уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщает ведомство.

Войска группировки "Днепр" за неделю улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, 45 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 20 станций РЭБ, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, говорится в сводке.