Арестован глава Минпрома Ставрополья, обвиняемый в превышении полномочий

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ставрополе избрал меру пресечения в виде ареста министру энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивану Ковалеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Министр арестован до 24 мая, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

По версии следствия, министр, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, издал приказ о согласовании передачи в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в госсобственности. После чего организовал заключение договора аренды с одной из организаций.

"Следствие полагает, что действия чиновника и его заместителя повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и привели к тяжким последствиям в виде недополучения учебным заведением города Невинномысска арендной платы в размере не менее 2,9 млн рублей, а также изъятию из собственности двух земельных участков", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья информирует, что госслужащий совместно с другими лицами вопреки требованиям закона без проведения конкурентных процедур предоставили коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находящиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. При этом размер арендной платы был значительно ниже рыночной.

"В дальнейшем на месте переданных объектов был построен четырехзвездочный отель, услугами которого чиновник и его семья пользовались безвозмездно. Таким образом, обвиняемый совершил коррупционное правонарушение, препятствующее дальнейшему прохождению госслужбы. В связи с этим прокурор края Юрий Немкин внес губернатору региона представление, в котором потребовал уволить министра в связи с утратой доверия", - уточняется в пресс-релизе.

Накануне о задержании чиновника сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольском краю. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ковалев стал главой Минпрома Ставрополья в 2021 году. До этого он занимал должность первого заместителя главы министерства. Ранее работал в компаниях строительной и топливно-энергетической сферы.

Ставропольский край Иван Ковалев
Арестован глава Минпрома Ставрополья, обвиняемый в превышении полномочий

