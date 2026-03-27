Карантин по бешенству введен еще в четырех населенных пунктах Алтайского края

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Карантин в связи со случаями заболевания бешенством введены в четырех населенных пунктах в Алтайском крае, следует из материалов на сайте краевого правительства.

Так, карантин введен в селе Усть-Журавшиха Усть-Пристанского района, селе Юдиха Тюменцевского района, поселке Правда Первомайского района и поселке Бурановска Павловского района.

Отмечается, что карантин подлежит отмене через 60 дней после убоя последнего восприимчивого животного, подозреваемого в заболевании бешенством, а также после проведения других мероприятий.

Ранее сообщалось, что случаи заражения животных бешенством зарегистрированы в текущем году в 20 районах Алтайского края, сообщил в ходе интернет-форума начальник управления ветеринарии края Владимир Самодуров, отвечая на вопрос "Интерфакса".